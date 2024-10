Завершился Baku Jazz Festival 2024

В эти выходные прошли заключительные концерты Baku Jazz Festival 2024.

Как передает Report , самое яркое музыкальное событие этой осени подарило жителям и гостям Баку незабываемые впечатления.

Особо запомнился всем зрителям фестиваля концерт турецкой джазовой певицы Сибель Кёсе в Jolly Joker. Неподражаемая манера исполнения, мощный вокал турецкой певицы и её умение держать тесный контакт со слушателями вызывали восхищение слушателей. С первых нот Сибель Кёсе покорила публику своим пленительным, завораживающим голосом, ее артистизм и харизма создали атмосферу субботнего вечера. Энергичные ритмы джаза и эмоционально наполненные мелодические импровизации зрители отметили бурными аплодисментами.

Последним аккордом фестиваля стало выступление Шерил "Пепси" Райли и группы Interplay в Fairmont Jazz Club. Шерил "Пепси" Райли наиболее известна своим хитом Thanks for My Child, выпущенным в 1988 году. Уникальный стиль вокалистки сочетает элементы госпела, R&B и соула. Группа Interplay: Томаш Хенрик (клавишные), Лоуренс Коттл (бас), Натаниэль Таунсли (барабаны) — это группа, выступающая в жанре джаз-фьюжн. Interplay славится своей энергетикой, виртуозностью и способностью объединять элементы джаза, рока и фанка в единую гармоничную палитру.

Перед концертом с приветственным словом перед зрителями выступили арт-директор Baku Jazz Festival Раин Султанов и представитель посольства США Уильям Мурад.

Финальный концерт запомнился завораживающим вокалом и изящным мастерством импровизации, а также горячим джем-сейшеном с азербайджанскими музыкантами. Теплая расслабляющая дружеская атмосфера, дружеская обстановка и ноты импровизации красиво завершили Baku Jazz Festival 2024.

Baku Jazz Festival 2024 прошел в столице с 17 по 27 октября. На различных концертных площадках города выступили исполнители из 11 стран. В рамках фестиваля также проводились выставки, презентации и встречи со звездами мирового джаза.