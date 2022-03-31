В Бурсе открылось внеочередное заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ

В турецкой Бурсе состоялось открытие внеочередного заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

В турецкой Бурсе состоялось открытие внеочередного заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Как сообщает командированный в Бурсу сотрудник Report, в нем принимают участие министры культуры тюркоязычных стран, в том числе министр культуры Азербайджана Анар Керимов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой поприветствовал участников заседания в Бурсе. Он подчеркнул, что ТЮРКСОЙ - организация, которая объединяет тюркские страны, обладающие общими культурными ценностями, и сегодняшнее мероприятие позволит обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества.

Генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев в свою очередь отметил, что культура объединяет людей и ТЮРКСОЙ старается продвигать эту идею. Он призвал уделять больше внимания молодежи, образовательным и гуманитарным вопросам. "Наше сотрудничество должно начинаться от обмена студентов до сотрудничества высших учебных заведений. Мы готовы делать вклад на всех уровнях", добавил он.