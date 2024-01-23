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В Баку стартовал фестиваль по случаю Китайского Нового года

В Баку стартовал фестиваль по случаю Китайского Нового года В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Дракон и Праздник Весны. Фестиваль Китайского Нового год".
Kультурная политика
23 января 2024 г. 17:20
В Баку стартовал фестиваль по случаю Китайского Нового года

В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Дракон и Праздник Весны. Фестиваль Китайского Нового года".

Как передает Report, фестиваль организован Азербайджанским национальным музеем ковра и Институтом Конфуция при Азербайджанском университете языков при поддержке посольства Китая в Азербайджане.

На открытии детский отдел Азербайджанского национального музея ковра представил спектакль театра теней и мастер-классы по ткачеству драконовых орнаментов на коврах.

В рамках фестиваля, который продлится до 28 января, также будут проведены мастер-классы по традиционной китайской чайной церемонии, каллиграфии (расписывание открыток иероглифами), ушу, кунг-фу и др.

Мероприятие "Дракон и Праздник Весны. Фестиваль Китайского Нового года" станет еще одним вкладом в развитие культурных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Дата китайского Нового года зависит от лунных циклов - начало нового года выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году Китайский Новый год наступит 10 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Baharı salamlayan Əjdaha. Çin Yeni ili festivalı”nın açılışı olub

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