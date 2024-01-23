В Баку стартовал фестиваль по случаю Китайского Нового года

В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Дракон и Праздник Весны. Фестиваль Китайского Нового год".

В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Дракон и Праздник Весны. Фестиваль Китайского Нового года".

Как передает Report, фестиваль организован Азербайджанским национальным музеем ковра и Институтом Конфуция при Азербайджанском университете языков при поддержке посольства Китая в Азербайджане.

На открытии детский отдел Азербайджанского национального музея ковра представил спектакль театра теней и мастер-классы по ткачеству драконовых орнаментов на коврах.

В рамках фестиваля, который продлится до 28 января, также будут проведены мастер-классы по традиционной китайской чайной церемонии, каллиграфии (расписывание открыток иероглифами), ушу, кунг-фу и др.

Мероприятие "Дракон и Праздник Весны. Фестиваль Китайского Нового года" станет еще одним вкладом в развитие культурных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Дата китайского Нового года зависит от лунных циклов - начало нового года выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2024 году Китайский Новый год наступит 10 февраля.