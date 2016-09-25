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    В Баку прошел фестиваль индийской кухни

    В рамках мероприятия было объявлено о начале года дружбы «Индия-Азербайджан»

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку прошел фестиваль индийской кухни.

    Как сообщает Report, фестиваль посетили более 2000 человек, которые могли попробовать различные блюда индийской кухни.

    В рамках фестиваля посол Индии в Азербайджане Санджай Рана и депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева представили гостям лого «Года дружбы Индия-Азербайджан». Посол и депутат также представили книгу «Hindustani Khana» на английской и азербайджанском языках с рецептами популярных индийских блюд.

    В ходе выступления, посол С.Рана заявил, что 2016 год значимый для двух стран, так как Индия отметила 70-летие, Азербайджан же 25-летие своей независимости. Посол сообщил, что в течение следующего года Индия планирует организовать в Азербайджане несколько культурных мероприятий.

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