Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил поздравление азербайджанской музыкальной общественности по случаю 90-летнего юбилея композитора Арифа Меликова и Дня национальной музыки.

Президент Ильхам Алиев направил поздравление азербайджанской музыкальной общественности по случаю 90-летнего юбилея композитора Арифа Меликова и Дня национальной музыки.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Поздравляю азербайджанскую музыкальную общественность, всех любителей музыки с 18 сентября – Днем национальной музыки.

Этот культурный праздник торжественно отмечается в нашей стране с 1995 года по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в день рождения нашего гениального композитора Узеира Гаджибейли.

В этом году День национальной музыки ознаменован также празднованием 90-летнего юбилея одного из самых ярких представителей азербайджанской культуры, выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджанской Республики Арифа Меликова.

Ариф Меликов достойно продолжил блестящие творческие традиции плеяды мастеров азербайджанской культуры и написал новые страницы нашей национальной музыкальной летописи. Произведения, созданные композитором в самых различных музыкальных жанрах, входят в золотой фонд азербайджанской культуры.

Богатство и разнообразие тем, сформированный в единстве национальных музыкальных традиций и нового мышления оригинальный стиль, содержательность, глубокое эмоционально-психологическое и философское выражение образов являются характерной чертой творчества Арифа Меликова.

Ариф Меликов был великой личностью, на протяжении всей своей жизни привязанной к Азербайджану, любившей его всем сердцем. Его истинная интеллигентность и гражданская позиция, преданность своему народу и верность государству снискали ему всенародную любовь.

Шедевром композитора является балет "Легенда о любви", созданный на основе либретто выдающегося турецкого поэта Назыма Хикмета. Это произведение, которое считается одной из жемчужин мировой балетной музыки ХХ века, более полувека украшало сцены известных театров, является одним из грандиозных достижений нашей музыкальной культуры.

Балет "Легенда о любви", впервые поставленный в 1961 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, впоследствии был показан более чем в 60 странах и принес автору мировую известность.

Отрадно, что балет "Легенда о любви", считающийся вершиной творчества композитора, после долгого перерыва сегодня вновь ставится на Родине автора при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Творческое наследие Арифа Меликова – это культурное достояние азербайджанского народа. Музыка Арифа Меликова, отвечающая требованиям, выдвинутым временем перед высоким искусством, призывающая людей к духовному совершенству, будет жить вечно".