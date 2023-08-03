Министры культуры Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Состоялась встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Днях культуры Узбекистана.

Состоялась встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Днях культуры Узбекистана.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече было отмечено, что страны имеют общую историю, культурные корни, схожие традиции. Стороны обсудили углубление культурных отношений и шаги в этом направлении.

Также было отмечено, что доброжелательное отношение между главами наших государств играет особую роль в успешном развитии двусторонних отношений, в частности культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.