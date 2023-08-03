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Министры культуры Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Министры культуры Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества Состоялась встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Днях культуры Узбекистана.
Kультурная политика
3 августа 2023 г. 09:36
Министры культуры Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Состоялась встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Днях культуры Узбекистана.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече было отмечено, что страны имеют общую историю, культурные корни, схожие традиции. Стороны обсудили углубление культурных отношений и шаги в этом направлении.

Также было отмечено, что доброжелательное отношение между главами наших государств играет особую роль в успешном развитии двусторонних отношений, в частности культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan mull cultural cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan mədəniyyət nazirləri əməkdaşlıq məsələsini müzakirə edib

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