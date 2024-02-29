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Фуад Ахундов: В Баку необходимо восстановить трамваи и троллейбусы

Фуад Ахундов: В Баку необходимо восстановить трамваи и троллейбусы Если бы меня привлекли к работе над генеральным планом города Баку, я бы настоял на восстановлении экологически чистого вида транспорта.
Kультурная политика
29 февраля 2024 г. 13:28
Фуад Ахундов: В Баку необходимо восстановить трамваи и троллейбусы

Если бы меня привлекли к работе над генеральным планом города Баку, я бы настоял на восстановлении экологически чистого вида транспорта.

Об этом в интервью Report сказал исследователь в области истории и архитектуры Баку Фуад Ахундов.

"Если бы меня привлекли к участию в этом процессе, помимо сохранения архитектурно-исторической среды города, я бы всячески поддерживал инициативы по восстановлению экологически чистых видов транспорта. В Баку необходимо восстановить трамвай, а также внедрить троллейбусы. В феврале этого года бакинскому трамваю исполнилось бы 100 лет, но пока мы говорим о нем в прошедшем времени. На момент его отмены других вариантов не существовало. Предстояло либо полностью реформировать, на что не имелось ни средств, ни возможностей, ни желания, либо убрать его. Поэтому я не осуждаю тех, кто принял решение убрать трамвайные линии", - подчеркнул исследователь.

Он подчеркнул, что многие европейские города прошли через этот процесс, но они восстановили данный вид транспорта на совершенно новом уровне.

"Новые трамваи должны состоять из 5-6 вагонов вместимостью по 200-250 человек, которые могли бы перевозить большое количество людей, преимущественно в центральной части города", - добавил Ф. Ахундов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Axundov: Tramvay və trolleybuslar Bakıya qaytarılmalıdır

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