Анар Керимов: Азербайджан внесет свой вклад в развитие ЮНЕСКО во всем мире

"Азербайджан всегда был привержен ценностям и принципам организации (ЮНЕСКО - ред.) и обязательно внесет свой вклад в развитие своей миссии во всем мире".

"Азербайджан всегда был привержен ценностям и принципам организации (ЮНЕСКО - ред.) и обязательно внесет свой вклад в развитие своей миссии во всем мире".

Как передает Report, эти взгляды были выражены в поздравительном послании министра культуры Анара Керимова на своей странице в Twitter по случаю избрания Азербайджана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Министр подчеркнул, что Азербайджан заслуживает того, чтобы быть избранным членом Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Отметим, что выборы в состав Исполнительного совета на 2021-2025 годы прошли вчера в рамках продолжающейся 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. На выборах Азербайджан был выдвинут на одну из трех вакансий от Группы восточноевропейских государств. Наша страна была избрана членом Совета 143 голосами на высококонкурентных выборах.