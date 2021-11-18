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Анар Керимов: Азербайджан внесет свой вклад в развитие ЮНЕСКО во всем мире

Анар Керимов: Азербайджан внесет свой вклад в развитие ЮНЕСКО во всем мире "Азербайджан всегда был привержен ценностям и принципам организации (ЮНЕСКО - ред.) и обязательно внесет свой вклад в развитие своей миссии во всем мире".
Kультурная политика
18 ноября 2021 г. 02:41
Анар Керимов: Азербайджан внесет свой вклад в развитие ЮНЕСКО во всем мире
Анар Керимов

"Азербайджан всегда был привержен ценностям и принципам организации (ЮНЕСКО - ред.) и обязательно внесет свой вклад в развитие своей миссии во всем мире".

Как передает Report, эти взгляды были выражены в поздравительном послании министра культуры Анара Керимова на своей странице в Twitter по случаю избрания Азербайджана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Министр подчеркнул, что Азербайджан заслуживает того, чтобы быть избранным членом Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Отметим, что выборы в состав Исполнительного совета на 2021-2025 годы прошли вчера в рамках продолжающейся 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. На выборах Азербайджан был выдвинут на одну из трех вакансий от Группы восточноевропейских государств. Наша страна была избрана членом Совета 143 голосами на высококонкурентных выборах.

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