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Адиль Керимли: Выполняется много работ для продвижения культуры Азербайджана в мире

Адиль Керимли: Выполняется много работ для продвижения культуры Азербайджана в мире Выполняется много работ для продвижения культуры Азербайджана в мире.
Kультурная политика
11 апреля 2023 г. 12:16
Адиль Керимли: Выполняется много работ для продвижения культуры Азербайджана в мире

Выполняется много работ для продвижения культуры Азербайджана в мире.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра культуры, и.о. министра Адиль Керимли сказал во время выступления на театральном форуме на тему "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития".

Он отметил, что в этих вопросах особые заслуги принадлежат Фонду Гейдара Алиева и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой: "Театр постоянно должен обновляться, адаптироваться к современности. Цель этого форума - обсудить с театральными профессионалами проблемы и перспективы театра. Кроме того, 20-21 апреля состоится кинофорум. И завершить эти мероприятия мы планируем форумом по культуре в конце года".

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: "Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması üçün böyük işlər görülür"

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