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Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом Европы В греческом городе Катерини прошел чемпионат Европы по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет.
Командные
7 июля 2022 г. 21:23
Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом Европы

В греческом городе Катерини прошел чемпионат Европы по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет.

Как сообщает Report, представляющие Азербайджан на первенстве 4 борца, добились максимального результата.

Так, под руководством главного тренера Ояна Назариани и тренера Агагусейна Мустафаева, Гусейн Севдимов (50 кг), Зия Геюшов (60 кг), Вусал Алиев (70 кг) и Анар Джафарли (80 кг) выиграв все свои поединки, стали чемпионами Европы.

Сборная Азербайджана, набравшая 100 очков, завоевала золото первенства Европы. Молдова заняла второе место, а Греция – третье.

Отметим, что завтра пройдут соревнования в возрастной группе до 20 лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın çimərlik güləşi üzrə komandası Avropa çempionu olub

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