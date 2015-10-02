Российские спортсмены отстранены от участия в играх в Корее за дебош в самолете

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Девять российских спортсменов, направлявшихся в Южную Корею для участия в VI Военно-спортивных играх в Мунгёне, вернутся на родину из-за того, что нарушили правила поведения на борту авиалайнера, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Спортсмены были арестованы полицией в международном аэропорту Инчхон. Ранее их задержала корейская иммиграционная служба за пьянство и вызывающее поведение на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Сеул.

Пятерым мужчинам и четырем женщинам были предъявлены обвинения в нарушении закона об авиационной безопасности Южной Кореи.

Южнокорейские власти в итоге разрешили спортсменам въезд на территорию страны, однако они отвергли это предложение, поскольку после инцидента им отказали в участии в соревнованиях.

Российская команда продолжит участие в играх, однако из-за отстранения этих девяти атлетов Россию представят только восемь спортсменов.