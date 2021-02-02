ЕВРО-2022: Сборная Азербайджана проведет свой очередной матч

Сегодня национальная сборная Азербайджана по футзалу сыграет свой второй матч в отборочном цикле ЕВРО-2022.

Сегодня национальная сборная Азербайджана по футзалу сыграет свой второй матч в отборочном цикле ЕВРО-2022.

Как передает Report, команда во главе с Хосе Алесио да Сильва в 3-й группе встретится со сборной Греции.

Матч пройдет во Дворце спорта Daiss в Афинах и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

В другом матче группы Словакия примет Молдову.

Чемпионат Европы

Отборочный раунд, 3-я группа

20:00. Греция - Азербайджан

Судьи: Ибрагим Эль Джилали, Ларс Ван Левен (Нидерланды)

Афины, Дворец спорта Daiss.

Очки: Азербайджан - 3, Молдова - 3, Греция - 0, Словакия - 0.

Отметим, что в первом матче группы, наша команда дома обыграла Словакию 4:1, а Греция уступила Молдове - 1:3.