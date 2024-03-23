Азербайджанские гимнасты завоевали 6 медалей на турнире в Казахстане

Сборная Азербайджана по тамблингу завоевала 6 медалей на международном турнире в Алматы (Казахстан).

Сборная Азербайджана по тамблингу завоевала 6 медалей на международном турнире в Алматы (Казахстан).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, наши спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В индивидуальной программе Алексей Караташов и Сянан Рзазаде завоевали золотые, Хатаи Гумбатов, Назим Наги - серебряные, Гусейн Асадуллаев - бронзовую медали. Победу в командном зачете одержала команда в составе Гусейна Асадуллаева, Алексея Караташова, Угура Джафарли и Сянана Рзазаде.

На турнире Азербайджан представлял судья международной категории Рахиб Алиев.