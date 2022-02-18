Завершилась поездка группы известных путешественников на освобожденные территории

Завершилась поездка группы известных зарубежных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.

Завершилась поездка группы известных зарубежных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.

Как передает Report, в последний день они ознакомились с ходом восстановительных работы и применением концепции "умный город" в Зангилане, а также с ходом восстановления железной дороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора.

Во время осмотра железной дороги, им было рассказано о стратегической важности Зангезурского коридора для региона.

Отметим, что в ходе трехдневной поездки путешественники посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.