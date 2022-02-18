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Завершилась поездка группы известных путешественников на освобожденные территории

Завершилась поездка группы известных путешественников на освобожденные территории Завершилась поездка группы известных зарубежных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.
Карабах
18 февраля 2022 г. 10:47
Завершилась поездка группы известных путешественников на освобожденные территории

Завершилась поездка группы известных зарубежных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.

Как передает Report, в последний день они ознакомились с ходом восстановительных работы и применением концепции "умный город" в Зангилане, а также с ходом восстановления железной дороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора.

Во время осмотра железной дороги, им было рассказано о стратегической важности Зангезурского коридора для региона.

Отметим, что в ходе трехдневной поездки путешественники посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.

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Версия на английском языке ФотоFamous foreign travelers end their trip to Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоTanınmış səyyahlar qrupunun işğaldan azad edilən ərazilərə səfəri başa çatıb

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