Завершилась поездка группы известных путешественников на освобожденные территории

Завершилась поездка группы известных зарубежных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана.
Как передает Report, в последний день они ознакомились с ходом восстановительных работы и применением концепции "умный город" в Зангилане, а также с ходом восстановления железной дороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора.
Во время осмотра железной дороги, им было рассказано о стратегической важности Зангезурского коридора для региона.
Отметим, что в ходе трехдневной поездки путешественники посетили освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Кельбаджар-Лачинский коридор-Губадлы-Зангилан.