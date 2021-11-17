Яшар Алиев: Ситуация на границе - результат опасных реваншистских идей Армении

В Баку убеждены, что альтернативы нормализации отношений с Ереваном нет, и готовы к подписанию мирного соглашения.

В Баку убеждены, что альтернативы нормализации отношений с Ереваном нет, и готовы к подписанию мирного соглашения.

Как передает Report, об этом заявил постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая в Совете Безопасности всемирной организации.

"Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс", - сказал дипломат. Алиев при этом расценил ситуацию на границе как результат опасных реваншистских идей Армении.

"Азербайджан убежден, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании, уважении суверенитета, территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ", - подчеркнул он.

По словам постпреда, целью такой нормализации является примирение и мирное сосуществование Азербайджана и Армении.

Отметим, что подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на Кяльбаджарском и Лачынском участках государственной границы. По данным Минобороны Азербайджана, армянские воинские части начали внезапную военную операцию 16 ноября в 11:00 с целью овладения высотами в этом направлении государственной границы и завоевания более выгодных позиций за счет военного превосходства. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом.