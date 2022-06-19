Эмин Гусейнов: Все восстановительные работы Азербайджан ведет за счет своих средств

Все восстановительные работы в Шуше ведет за счет своих средств

Проведение форума в городе Шуша особенно значимо.

Как передает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

По его словам, проведение форума в Шуше особенно важно, потому через участвующих в нем видных деятелей можно не только показать и рассказать им о всех работах, проведенных как в Шуше, так и на всех территориях, но и через них показать это всему миру.

Э.Гусейнов отметил, что гостям было рассказано о проводимых работах в восстановлении, разминировании территориях и о сложностях данного процесса, о строительных работах будь то инфраструктуры, энергетики, телекомуникаций и т.д.

Он также подчеркнул, что все восстановительные работы страна ведет на свои средства.