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Эмин Гусейнов: Все восстановительные работы Азербайджан ведет за счет своих средств

Эмин Гусейнов: Все восстановительные работы Азербайджан ведет за счет своих средств Все восстановительные работы в Шуше ведет за счет своих средств
Карабах
19 июня 2022 г. 14:29
Эмин Гусейнов: Все восстановительные работы Азербайджан ведет за счет своих средств
Эмин Гусейнов

Проведение форума в городе Шуша особенно значимо.

Как передает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.

По его словам, проведение форума в Шуше особенно важно, потому через участвующих в нем видных деятелей можно не только показать и рассказать им о всех работах, проведенных как в Шуше, так и на всех территориях, но и через них показать это всему миру.

Э.Гусейнов отметил, что гостям было рассказано о проводимых работах в восстановлении, разминировании территориях и о сложностях данного процесса, о строительных работах будь то инфраструктуры, энергетики, телекомуникаций и т.д.

Он также подчеркнул, что все восстановительные работы страна ведет на свои средства.

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