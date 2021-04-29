В Зангилане и Губадлы обезврежены 63 мины и неразорвавшихся боеприпаса

Сегодня группа азербайджанских журналистов побывала в освобожденном от оккупации селе Ханлыг Губадлинского района.

Сегодня группа азербайджанских журналистов побывала в освобожденном от оккупации селе Ханлыг Губадлинского района.

Как передает командированный в Губадлы сотрудник Report, 63 неразорвавшихся боеприпаса и мины, найденные в Зангилане и Губадлы, были обезврежены сотрудниками Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Отметим, что наряду с 47 неразорвавшимися боеприпасами и минами было уничтожено 8 противотанковых мин ТМ-62П2, 2 противопехотные мины ОЗМ-72 и 6 осколочно-фугасных мин МВП2.