В Билясуваре состоялось открытие родника памяти шехида

В селе Агалыкенд Билясуварского района Азербайджана состоялось открытие родника памяти шехида Отечественной войны Руслана Гурбанова.

В селе Агалыкенд Билясуварского района Азербайджана состоялось открытие родника памяти шехида Отечественной войны Руслана Гурбанова.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие официальные лица района, боевые товарищи шехида, школьники, члены семей шехидов и участники войны.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна, затем минутой молчания была почтена память шехидов.

Присутствующие рассказали о боевом пути Р.Гурбанова. Школьники прочитали стихи, посвященные героизму шехидов.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева Р.Гурбанов был посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Кяльбаджара".