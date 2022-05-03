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В Билясуваре состоялось открытие родника памяти шехида

В Билясуваре состоялось открытие родника памяти шехида В селе Агалыкенд Билясуварского района Азербайджана состоялось открытие родника памяти шехида Отечественной войны Руслана Гурбанова.
Карабах
3 мая 2022 г. 15:07
В Билясуваре состоялось открытие родника памяти шехида

В селе Агалыкенд Билясуварского района Азербайджана состоялось открытие родника памяти шехида Отечественной войны Руслана Гурбанова.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие официальные лица района, боевые товарищи шехида, школьники, члены семей шехидов и участники войны.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна, затем минутой молчания была почтена память шехидов.

Присутствующие рассказали о боевом пути Р.Гурбанова. Школьники прочитали стихи, посвященные героизму шехидов.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева Р.Гурбанов был посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Кяльбаджара".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaxili Qoşunların şəhid hərbçisinin xatirəsinə abidə bulaq - kompleksi açılıb

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