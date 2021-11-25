Служащие в Кяльбаджаре военные: Мы раздавили оккупантов железным кулаком

Министерство обороны Азербайджана в связи с первой годовщиной освобождения Кяльбаджарского района от оккупации организовало медиа-тур в этот район.

Министерство обороны Азербайджана в связи с первой годовщиной освобождения Кяльбаджарского района от оккупации организовало медиа-тур в этот район.

Как передает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, представители СМИ в рамках поездки посетили подразделение Минобороны, дислоцированное на освобожденных территориях.

Журналисты посетили Омарский перевал, расположенный в центре Муровдагского хребта. Перевал расположен на высоте 3260 метров над уровнем моря и имеет стратегическое значение.

Именно в этот день в прошлом году военная техника и живая сила победоносной Азербайджанской армии вошли в Кяльбаджар.

Дорога, ведущая в Кяльбаджарский район, после освобождения от оккупации была расширена, и добираться до дислоцированных в районе подразделений Азербайджанской армии стало значительно легче.

Затем представители СМИ посетили воинскую часть в Кяльбаджаре. Здесь проведена большая работа по улучшению социально-бытовых условий личного состава, для усиления боеготовности военнослужащих открыт полигон, где проводятся стрельбы.

Служащий в Кяльбаджаре старший лейтенант Азербайджанской армии Афиг Исмаиллы в беседе с Report отметил, что азербайджанские солдаты и офицеры проявили большой героизм при освобождении от врага оккупированных территорий: "Как сказал Верховный главнокомандующий, мы сломали хребет врагу железным кулаком. Если армяне снова выступят с территориальными притязаниями к нашей стране, это им дорого обойдется.

Как вы знаете, 16 ноября подразделения вооруженных сил Армении совершили провокации против нашей страны на участках госграницы в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Они хотели захватить высоты в этом направлении, чтобы получить военное превосходство и занять более выгодные позиции, но их попытки потерпели крах. Азербайджанская армия вновь доказала им, что "железный кулак" на месте". В настоящее время оперативная обстановка полностью контролируется нашей армией".

Капитан Азербайджанской армии Хагани Магеррамов вспоминает увиденное в Кяльбаджаре, когда их подразделение вошло в район: "Кяльбаджарский район был освобожден от врага политическим путем без проведения военных операций благодаря успешной политике Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Армянам дали время, чтобы они смогли собрать свои вещи и покинуть эту территорию. Но все, что презренные враги не смогли разграбить и вывезти, они уничтожили. В настоящее время в освобожденном Кяльбаджаре дислоцированы наши подразделения. Морально-психологическое состояние нашего личного состава на высоком уровне. Как офицер Азербайджанской армии я горжусь службой на освобожденных от оккупации территориях.

Во время Отечественной войны из нашего подразделения погибло 12 военнослужащих. 10 из них погибли в боях в направлении Мурова, 2 – в направлении Шуши. Но мы отомстили за наших шехидов".

27 сентября 2020 года Азербайджанская армия, предотвратив провокацию вооруженных сил Армении, перешла в контрнаступление, освободив от врага несколько районов, сотни сел и поселков, стратегические высоты. 44-дневная Отечественная война увенчалась победой доблестной Азербайджанской армии. Военно-политическое руководство Армении, осознав свое поражение на поле боя, вынужденно подписало Акт о капитуляции.

Кяльбаджарский район должен был быть возвращен Азербайджану еще 15 ноября в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября.

Однако армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района своих подразделений и незаконно живущих там армян. Проявив гуманизм и приняв во внимание просьбу президента России, Азербайджан согласился отсрочить возвращение Кяльбаджарского района до 25 ноября.

Таким образом, Кяльбаджарский район, 27 лет находившийся под оккупацией, был освобожден от захватчиков.

Кядьбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 2 апреля 1993 года. В результате оккупации 53 340 азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, 55 военнослужащих, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек взят в плен и пропали без вести, тысячи жителей получили ранения.

Фото/видео: Эхтирам Джаби