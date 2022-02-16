Реза Дегати рассказал зарубежным путешественникам о Ходжалинской трагедии

Начался визит делегации известных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита зарубежные путешественники ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, а также с разрушениями, соверше

Делегация известных путешественников из 21 страны в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана посетила Агдам.

Как передает Report, французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати продемонстрировал путешественникам фотографии, заснятые им в Агдаме.

"В 15 милях отсюда есть город Ходжалы. 26 февраля, почти 30 лет тому назад, - в ходе Первой Карабахской войны - армяне вошли в этот город и устроили резню, убивая женщин, детей и стариков", - сказал он.

Он отметил, что зима в Ходжалы была суровой, температура воздуха достигала минус 10 градусов. Многие бежавшие в лес жители Ходжалы погибли от холода.

Дегати рассказал о событиях, свидетелем которых стал.

Также путешественники посетили Агдамскую мечеть.

Сегодня начался трехдневный визит делегации известных путешественников из 21 страны на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита зарубежные путешественники ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, а также с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации. Они также смогут увидеть, как восстанавливаются эти земли после освобождения.