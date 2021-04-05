Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства

"Армения продолжает "минную политику" против Азербайджана скрывая карты минных полей. Это нарушение Арменией международного права"

"Армения продолжает "минную политику" против Азербайджана скрывая карты минных полей. Это нарушение Арменией международного права и своих обязательств перед международным сообществом".

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Таким образом, Армения продолжает совершать свои военные преступления, убивая мирных граждан Азербайджана. Мы на разных международных площадках поднимаем этот вопрос. Потому что, это полное нарушение прав человека. Из-за этого граждане Азербайджана до сих пор не могут вернуться в свои дома",- сказал он.