Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации

Год назад в этот день, 4 октября, город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Год назад в этот день, 4 октября, город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

Как напоминает Report, вместе с Джебраилом в этот день были освобождены 9 сел - Кархулу, Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Даджаль.

На освобожденных от оккупации территориях был водружен азербайджанский флаг.

Джебраильский район был создан 8 августа 1930 года, а 4 января 1963 года он был ликвидирован и присоединен к Физулинскому району. Район был вновь образован 17 июня 1964 года.

Джебраил расположен на юго-востоке гор Малого Кавказа, в отрогах Карабахского хребта. На юге район граничит с Ираном. Общая площадь составляет 1 049 квадратных метров, преобладает горная местность.

Джебраильский район был оккупирован ВС Армении 23 августа 1993 года. В те годы район состоял из 1 города, 4 поселков и 97 сел. Во время оккупации вынужденные переселенцы из Джебраила обосновались в палаточных лагерях, грузовых вагонах и общежитиях в около 2 тыс. населенных пунктов в 58 районах страны.

5 января 1994 года во время проведения Горадизской операции от оккупации было освобождено село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В 2016 году во время апрельских боев в результате контрнаступательной операции Азербайджану удалось очистить высоту Лелетепе. Таким образом, село Джоджуг Марджанлы было взято под контроль азербайджанской армии.

4 октября 2020 года президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, обратившись к народу, сообщил об освобождении города Джебраил и 9 сел.

В ходе Второй Карабахской войны были освобождены 1 город и 80 сел Джебраильского района. После освобождения Джебраила от вражеской оккупации был частично восстановлен контроль за азербайджано-иранской границей.

После 6 дней с победы в Отечественной войне, 16 ноября 2020 года, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Джебраильский район. Президент водрузил азербайджанский флаг в городе Джебраил и на Худаферинском мосту.

Согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева от 24 декабря 2020 года и 24 июня 2021 года, группа военнослужащих была награждена медалью "За освобождение Джебраила".

Отметим, что в годы оккупации Джебраильский район был подвержен армянскому вандализму. Дома, исторические памятники и даже деревья на территории района были полностью уничтожены.

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