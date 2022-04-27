Христиане Азербайджана посетили Гадрут

Члены христианской общины Азербайджана посетили поселок Гадрут в Ходжавендском районе.

Члены христианской общины Азербайджана посетили поселок Гадрут в Ходжавендском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, визит был организован Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями Азербайджана по случаю Пасхи.

Члены албано-удинской христианской общины сначала посетили церковь Агхач в селе Чинарли Ходжавендского района.

Представители общины совершили в церкви религиозные обряды и помолились о душах шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

В рамках поездки члены албано-удинской христианской религиозной общины посетят другие церкви в поселках Туг и Гадрут Ходжавендского района.