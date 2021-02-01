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Эксперт: Реализация совместных транспортных проектов пойдет во благо всему региону

Эксперт: Реализация совместных транспортных проектов пойдет во благо всему региону "Реализация пунктов трехстороннего заявления - это позитивный момент, потому что после любой войны приходит время мира"
Карабах
1 февраля 2021 г. 15:17
Эксперт: Реализация совместных транспортных проектов пойдет во благо всему региону
Михаил Финкель
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"Реализация пунктов трехстороннего заявления - это позитивный момент, потому что после любой войны приходит время мира, так же как и после ночи наступает утро".

Об этом, комментируя Report трехстороннюю встречу вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, по итогам которой принято решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля, заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

По его словам, работа этих экспертных подгрупп и реализация подобных совместных проектов принесет благо всему региону.

"Мне очень приятно осознавать, что в этом направлении начинается работа. Безусловно это плюс для всех сторон. Потому что, невозможно жить полностью отгородившись мертвой стеной друг от друга, все равно есть вопросы, которые нужно решать. И любые попытки нахождения компромиссов и точек соприкосновения — это большое дело".

При этом, эксперт отметил также свой скептицизм в вопросе решительности армянской стороны: "Я, к сожалению, не уверен, что удастся наладить полную кооперацию даже в таких второстепенных вопросах, так как с армянкой стороны есть большое недоверие, предвзятость и ненависть к азербайджанской стороне. Все это не способствует нормализации отношений даже в таких вопросах".

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Версия на английском языке Expert: Implementation of joint transport projects to benefit South Caucasus

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