Эмиль Панахов: Очень радостно отмечать праздник Пасхи в Гадруте

Для нас очень радостно отмечать праздник Пасхи на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом представитель христианской религиозной общины "Vineyard" Эмиль Панахов заявил журналистам в Гадруте.
"Это для нас - очень большая гордость отмечать этот праздник тут. Наши молитвы были услышаны. Мы верим, что и дальше будем праздновать тут", - заявил Э. Панахов.
Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.