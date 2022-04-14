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Эмиль Панахов: Очень радостно отмечать праздник Пасхи в Гадруте

Эмиль Панахов: Очень радостно отмечать праздник Пасхи в Гадруте Для нас очень радостно отмечать праздник Пасхи на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
14 апреля 2022 г. 15:27
Эмиль Панахов: Очень радостно отмечать праздник Пасхи в Гадруте
Эмиль Панахов

Для нас очень радостно отмечать праздник Пасхи на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом представитель христианской религиозной общины "Vineyard" Эмиль Панахов заявил журналистам в Гадруте.

"Это для нас - очень большая гордость отмечать этот праздник тут. Наши молитвы были услышаны. Мы верим, что и дальше будем праздновать тут", - заявил Э. Панахов.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.

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Версия на английском языке Christian religious community: Great joy to celebrate Easter in Azerbaijan’s Hadrut
Версия на азербайджанском языке Emil Pənahov: “Pasxa bayramını Hadrutda qeyd etmək çox sevindiricidir"

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