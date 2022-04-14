Эмиль Панахов: Очень радостно отмечать праздник Пасхи в Гадруте

Для нас очень радостно отмечать праздник Пасхи на освобожденных территориях Азербайджана.

Для нас очень радостно отмечать праздник Пасхи на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом представитель христианской религиозной общины "Vineyard" Эмиль Панахов заявил журналистам в Гадруте.

"Это для нас - очень большая гордость отмечать этот праздник тут. Наши молитвы были услышаны. Мы верим, что и дальше будем праздновать тут", - заявил Э. Панахов.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.