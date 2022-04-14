Идрис Мамедов: Для нас очень важно отметить Пасху на освобожденных территориях

"Сегодня очень важный и знаменательный день. Мы приехали в Карабах, чтобы отпраздновать Пасху на освобожденных землях Азербайджана"

"Сегодня очень важный и знаменательный день. Мы приехали в Карабах, чтобы отпраздновать Пасху на освобожденных землях Азербайджана"

Как сообщает Report, об этом глава христианской религиозной общины "Алов" Идрис Мамедов заявил журналистам в Гадруте.

"Для нас это очень важный фактор отметить этот праздник именно тут", - заявил И. Мамедов.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю предстоящего праздника Пасхи.