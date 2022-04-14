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Идрис Мамедов: Для нас очень важно отметить Пасху на освобожденных территориях

Идрис Мамедов: Для нас очень важно отметить Пасху на освобожденных территориях "Сегодня очень важный и знаменательный день. Мы приехали в Карабах, чтобы отпраздновать Пасху на освобожденных землях Азербайджана"
Карабах
14 апреля 2022 г. 14:32
Идрис Мамедов: Для нас очень важно отметить Пасху на освобожденных территориях
Идрис Мамедов

"Сегодня очень важный и знаменательный день. Мы приехали в Карабах, чтобы отпраздновать Пасху на освобожденных землях Азербайджана"

Как сообщает Report, об этом глава христианской религиозной общины "Алов" Идрис Мамедов заявил журналистам в Гадруте.

"Для нас это очень важный фактор отметить этот праздник именно тут", - заявил И. Мамедов.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю предстоящего праздника Пасхи.

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Версия на английском языке Christian religious community: Very important to celebrate Easter in liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Xristian dini icmasının rəhbəri: “Qarabağda Pasxa bayramını qeyd etmək çox vacibdir”

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