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Представители агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме

Представители агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме Представители ряда агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме.
Карабах
16 марта 2023 г. 17:39
Представители агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме

Представители ряда агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме.

Как сообщает Report, им была представлена подробная информация об осуществляемых проектах.

Было отмечено, что город планируется превратить в образовательный центр, и в рамках этих инициатив в Агдаме будет открыт Карабахский университет.

Также в Агдаме по самым новейшим стандартам будет построен стадион "Имарет".

16 марта в Агдаме состоялся очередной раунд ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT agentliklərinin nümayəndələri Ağdamda aparılan bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olublar

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