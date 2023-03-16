Представители агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме

Представители ряда агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме.

Представители ряда агентств ООН ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме.

Как сообщает Report, им была представлена подробная информация об осуществляемых проектах.

Было отмечено, что город планируется превратить в образовательный центр, и в рамках этих инициатив в Агдаме будет открыт Карабахский университет.

Также в Агдаме по самым новейшим стандартам будет построен стадион "Имарет".

16 марта в Агдаме состоялся очередной раунд ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.