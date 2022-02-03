Байрамов: Армения не имеет права ставить какие-либо условия по процессу делимитации

Страна, которая на протяжении 30 лет оккупировала территории, не имеет ни морального, ни юридического права ставить какие-либо условия для начала процесса делимитации границы.

Страна, которая на протяжении 30 лет оккупировала азербайджанские территории, не имеет ни морального, ни юридического права ставить какие-либо условия для начала процесса делимитации границы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой.

Глава МИД отметил, что азербайджанская сторона не видит последовательного подхода к созданию совместной двусторонней комиссии для начала процесса делимитации границы с Арменией.

Дж. Байрамов отметил, что недавно Армения направила свои предложения через Россию для начала процесса делимитации границ.

"Были поставлены определенные предварительные условия. Азербайджанская сторона в краткие сроки изложила свою позицию. Было заявлено, что мы можем начать этот процесс без каких-либо условий", - заявил глава МИД, отметив, что комиссия по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией должна начать свою работу, однако Ереван не имеет ни морального, ни юридического права ставить какие-либо условия для начала этого процесса.

"Надеемся, что армянская сторона скоро это поймет. Этот процесс выгоден для региона", - добавил Дж. Байрамов.

В середине января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации и надеется на скорое решение вопроса о ее создании.