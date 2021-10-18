Натали Рид: Армения не прилагает никаких усилий для расследования преступлений против азербайджанцев

Армения совершала преступления во время Первой карабахской и Второй карабахской войн и не сделала ничего, чтобы расследовать их.

Армения совершала преступления во время Первой карабахской и Второй карабахской войн и не сделала ничего, чтобы расследовать их.

Как сообщает Report, об этом заявила юрист-международник Натали Рид в Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По ее словам, Армения десятилетиями совершала преступления, включая пытки против гражданского населения, напомнив о трагических событиях в Ходжалы в феврале 1992 года, однако до сих пор виновные так и не были привлечены к уголовной ответственности.

"Армения сделала все, чтобы все записи, свидетельства исчезли. Они не прилагают никаких усилий, чтобы расследовать преступления, совершенные против азербайджанских граждан", - заявила юрист.

По ее словам, свидетельства военных преступлений Армении появлялись в соцсетях и в ходе второй Карабахской войны, однако так и не были должным образом расследованы: "Во время войны с сентября по ноябрь, в соцсетях было распространено видео, на котором армянский военнослужащий режет горло азербайджанского военнослужащего. Таких роликов в социальных сетях десятки. Лица их видны, а голос ясно слышен. Азербайджан призвал Армению расследовать преступления, которые были совершены на почве ненависти. Но Армения ничего не сделала с этим фактом".

По ее словам, лишь только шесть дней назад Армения в рамках подготовки к слушаниям представила одностраничный документ - дополнение, в котором уведомила, что в декабре 2020 года Генпрокуратурой Армении было открыто шесть уголовных дел о преступлениях, совершенных Арменией в ходе второй Карабахской войны:

"Однако не предоставляется какой-либо детальной информации об этом расследовании, сколько подозреваемых проходят по этим делам, информации о допросе свидетелей и проч. Нет никаких свидетельств, что в Армении действительно ведется следствие. Этот одностраничный документ контрастирует с той детальной информацией, которую Азербайджан представил в суд".