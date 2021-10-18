Профессор: Необходимо пресечь проводимую Арменией антиазербайджанскую кампанию ненависти

Международный суд ООН должен принять меры для недопущения проведения Арменией антиазербайджанской пропаганды.

Международный суд ООН должен принять меры для недопущения проведения Арменией антиазербайджанской пропаганды.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор международного права Женевского университета Лоранс Буассон де Шазурн (Laurence Boisson de Chazournes) в Международном суде ООН в Гааге в ходе слушаний по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Профессор отметила, что проводимая Армения антиазербайджанская кампания ненависти недопустима.

"Армения распространяет фейковые новости против азербайджанцев, а также сеет риторику ненависти в соцсетях, тем самым нарушая их фундаментальные права согласно пунктам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметила она.

"Если суд не вмешается, то Армения продолжит проводить антиазербайджанскую пропаганду и озвучивать свои мессиджи о национальном превосходстве", - заявила профессор.