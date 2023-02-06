Путешественник из США: В Карабахе снова станет красиво, как и раньше

Путешественник из США: В Карабахе снова станет красиво, как и раньше

Несмотря на разрушения в Карабахе снова станет красиво, как и раньше.

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