Путешественник из США: В Карабахе снова станет красиво, как и раньше

Несмотря на разрушения в Карабахе снова станет красиво, как и раньше.
Об этом Report заявил путешественник из США Кристиан Флешер (Christian Fleischer), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе международной группы путешественников из 11 стран.
"Разрушения в любых проявления - это плохо. Международное сообщество должно осудить акты вандализма",- сказал он.
К.Флешер выразил надежду на то, что он побывает на этих территориях еще раз.
Группа из 30 путешественников 4-6 февраля посещает освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.