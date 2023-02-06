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Путешественник из США: В Карабахе снова станет красиво, как и раньше

Путешественник из США: В Карабахе снова станет красиво, как и раньше Несмотря на разрушения в Карабахе снова станет красиво, как и раньше.
Карабах
6 февраля 2023 г. 14:29
Путешественник из США: В Карабахе снова станет красиво, как и раньше

Несмотря на разрушения в Карабахе снова станет красиво, как и раньше.

Об этом Report заявил путешественник из США Кристиан Флешер (Christian Fleischer), находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе международной группы путешественников из 11 стран.

"Разрушения в любых проявления - это плохо. Международное сообщество должно осудить акты вандализма",- сказал он.

К.Флешер выразил надежду на то, что он побывает на этих территориях еще раз.

Группа из 30 путешественников 4-6 февраля посещает освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

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