Во втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов

16:05

Во втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов.

Как сообщает Report, вокалисты исполняют на сцене зарубежные композиции.

В жюри конкурса талантов "Бакинская осень" представлены народный артист Сиявуш Карими, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, заслуженный деятель искусств Ульвия Кёнуль, продюсер, генеральный директор телевидения "Хазар" Мурад Дадашов, композитор Иса Маликов, заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов, заслуженный артист Раин Султанов.

Отметим, что 28 июня в Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоялся первый тур конкурса талантов "Бакинская осень". В этом туре соревновались 13 музыкальных групп с национальными композициями. Имена победителей будут объявлены на концерте "Бакинская осень", который состоится 2 октября.