О нас

Во втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов

Во втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов 16:05
Искусство
30 июня 2023 г. 16:49
Во втором туре конкурса талантов Бакинская осень соревнуются 45 вокалистов

Во втором туре конкурса талантов "Бакинская осень" соревнуются 45 вокалистов.

Как сообщает Report, вокалисты исполняют на сцене зарубежные композиции.

В жюри конкурса талантов "Бакинская осень" представлены народный артист Сиявуш Карими, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, заслуженный деятель искусств Ульвия Кёнуль, продюсер, генеральный директор телевидения "Хазар" Мурад Дадашов, композитор Иса Маликов, заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов, заслуженный артист Раин Султанов.

Отметим, что 28 июня в Оперной студии Бакинской музыкальной академии состоялся первый тур конкурса талантов "Бакинская осень". В этом туре соревновались 13 музыкальных групп с национальными композициями. Имена победителей будут объявлены на концерте "Бакинская осень", который состоится 2 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Фото45 vocalists competing in second round of Baku Autumn contest
Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Payızı” müsabiqəsinin ikinci turunda 45 vokalçı yarışır

Другие новости из категории

Режиссер Бакинской осени: Наша цель - дать шанс талантливой молодежи
ФотоРежиссер "Бакинской осени": Наша цель - дать шанс талантливой молодежи
29 июня 2023 г. 16:19
Организатор конкурса Бакинская осень: Жюри будет очень сложно выбрать победителей
ФотоОрганизатор конкурса "Бакинская осень": Жюри будет очень сложно выбрать победителей
28 июня 2023 г. 18:23
Фидан Мир-Кадырова: Бакинская осень 2023 спустя 35 лет подарит нашей сцене новых звезд
ФотоФидан Мир-Кадырова: "Бакинская осень 2023" спустя 35 лет подарит нашей сцене новых звезд
28 июня 2023 г. 14:10
В рамках конкурса Бакинская осень начались репетиции
ФотоВ рамках конкурса "Бакинская осень" начались репетиции
27 июня 2023 г. 14:42
Элтон Джон дал прощальный домашний концерт
Элтон Джон дал прощальный домашний концерт
26 июня 2023 г. 07:22
В Азербайджане пройдет конкурс талантов Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя
ВидеоВ Азербайджане пройдет конкурс талантов "Бакинская осень 2023 - 35 лет спустя"
23 июня 2023 г. 20:54
Оркестр Cadenza выступил с концертной программой на VI Международном музыкальном фестивале
ФотоОркестр Cadenza выступил с концертной программой на VI Международном музыкальном фестивале
22 июня 2023 г. 15:59
В Баку проходит Международный конкурс мугама
ФотоВ Баку проходит Международный конкурс мугама
19 июня 2023 г. 21:00
В парке Центра Гейдара Алиева в День национального спасения представлена грандиозная концертная программа
ФотоВ парке Центра Гейдара Алиева в День национального спасения представлена грандиозная концертная программа
16 июня 2023 г. 13:50
В Лянкяране состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства
В Лянкяране состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства
9 июня 2023 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi