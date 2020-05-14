Музейный центр "Ичеришехер" и Национальный музей Грузии проведут конференцию

Музейный центр "Ичеришехер" 15 мая в 11:00 совместно с Национальным музеем Грузии проведет международную конференцию “Старинное музейное дело в современный период”, приуроченную к 18 мая - Международному дню музеев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Пандемия коронавируса создала предпосылки для поиска музейными работниками креативных возможностей. В этот непростой период многие музеи получили возможность представить музейные коллекции в интерактивном режиме с использованием современных технологий.

На конференции будут обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества с грузинскими коллегами.

Для участия необходимо направить обращение на электронный адрес aydan.selimkhanova@gmail.com, пройти регистрацию и принять участие в конференции, посредством полученной ссылки.