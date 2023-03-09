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Министерство культуры: Энверу Гасанову будет оказана помощь

Министерство культуры: Энверу Гасанову будет оказана помощь Народному артисту Энверу Гасанову будет оказана помощь.
Искусство
9 марта 2023 г. 20:10
Министерство культуры: Энверу Гасанову будет оказана помощь

Народному артисту Энверу Гасанову будет оказана помощь.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства культуры.

"В связи с появившейся 9 марта 2023 года в СМИ информацией о проблемах со здоровьем народного артиста Энвера Гасанова сообщаем, что, хотя официального обращения в Министерство культуры по этому вопросу не поступало, сразу после публикации информации в прессе с членами семьи Э.Гасанова связались. Э.Гасанову будет оказана всевозможная поддержка и помощь", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət Nazirliyi: "Ənvər Həsənova yardım göstəriləcək"

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