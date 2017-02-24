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    Актер Баталов госпитализирован в Москве

    Главный герой Москва слезам не верит уже чувствует себя лучше

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Народный артист СССР Алексей Баталов госпитализирован в московскую больницу, но уже чувствует себя хорошо. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила его супруга Гитана Леонтенко. 

    "Он в больнице, но уже чувствует себя хорошо, и я надеюсь, что скоро будет дома", — сказала жена актера. 

    Баталов родился в 1928 году. Он снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". 

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