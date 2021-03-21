О нас
Report Georgia
Аудио новости

Запускается мультимодальный маршрут между Турцией, Украиной и Польшей

Запускается мультимодальный маршрут между Турцией, Украиной и Польшей Перевозки будут осуществляться между портом Карасу, железнодорожно-паромной переправой Черноморск и городом Славкув
Инфраструктура
21 марта 2021 г. 10:04
Запускается мультимодальный маршрут между Турцией, Украиной и Польшей

С 30 марта будет открыт новый маршрут для мультимодальных грузовых перевозок между портом Карасу (Турция), железнодорожно-паромной переправой Черноморск (Украина) и городом Славкув (Польша).

Как передает со ссылкой на украинские СМИ, об этом рассказал и.о. главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Александр Голодницкий во время IV Украинско-германского экономического форума.

"30 марта Украина открывает благодаря своим европейским партнерам, бизнесу Польши и Турции мультимодальные перевозки через порт Черноморск", - сказал Голодницкий.

Он добавил, что маршрут будет работать от порта Карасу в Турции, через железнодорожно-паромный комплекс Черноморск в Украине до польского города Славкув.

По словам Голодницкого, этот новый маршрут позволит ускорить грузовые перевозки по маршруту на сутки - полтора.

Руководитель АМПУ уточнил, что стоимость перевозки одного контейнера из Карасу до Славкува составит 1 700 евро.

Напомним, что 5 марта Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мультимодальных перевозках". Целью законопроекта является совершенствование регулирования организационных и правовых основ мультимодальных перевозок грузов в Украине, а также государственной поддержки мультимодальных перевозок.

Проектом предлагается ввести в Украине понятие смешанной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа смешанной перевозки, оператора и заказчика мультимодальной перевозки, определение договора смешанной перевозки, его существенных условий, прав и обязанностей его сторон, основных принципов государственного регулирования и государственной помощи при такого вида перевозках.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi