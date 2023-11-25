Возобновлена подача воды в села Кюрдамирского района

Возобновлена подача воды в райцентр и села Кюрдамирского района.

Возобновлена подача воды в райцентр и села Кюрдамирского района.

Об этом верхнеширванскому бюро Report сообщил начальник участка ОАО "Азерсу" Арзу Шахбазов.

Он подчеркнул, что 24 ноября на 29-м км магистральной водопроводной линии Кулюллю-Кюрдамир (500 мм) в селе Топалгасанлы возникла пробоина. В результате этого была прекращена подача питьевой воды в Кюрдамир и 12 близлежащих к райцентру села. Для ликвидации аварии к месту инцидента была привлечена техника и личный состав управления.

Отметим, что магистральный водопровод Кюлюллю-Кюрдемир был проложен ОАО "Азерсу" в 2011 году за счет государственных средств, и трубопровод обеспечивает питьевой водой 8 222 абонента.