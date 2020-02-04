Грузоперевозки по БТК обсуждаются с Японией, Россией и Южной Кореей - ИНТЕРВЬЮ

В ближайшие полутора лет планируется полная сдача в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК). ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает переговоры со странами и компаниями в целях наращивания объемов грузоперевозок по данному маршруту. В интервью Report начальник департамента грузоперевозок Эмиль Ахмедов рассказал о проводимой работе.

- В ближайшие месяцы в какие еще страны планируется осуществлять грузоперевозки посредством БТК? Кто проявил интерес к этому маршруту?

- Ведется последовательная работа по пропаганде на международной арене потенциала БТК и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). В целях налаживания сотрудничества и обретения новых партнеров мы ведем интенсивные переговоры, участвуем в мероприятиях презентационного характера. В прошлом году азербайджанские железнодорожники были командированы в зарубежные страны, где провели соответствующие переговоры. Наряду с этим мы участвуем в международных выставках, семинарах, форумах и конференциях за рубежом. Такие мероприятия позволяют обзавестись новыми партнерами. За последний год сотрудники АЖД и его дочерних предприятий - ООО ADY Express и ADY Konteyner 25 раз были командированы в зарубежные страны, где участвовали в различных международных мероприятиях, двусторонних встречах и переговорах. В 2019 году представители "Азербайджанских железных дорог" приняли участие в трех международных выставках, транспортных и логистических экспозициях. Участвуя в этих мероприятиях, они содействовали продвижению БТК.

С 2018 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" транспортирует грузы по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. ADY Express удалось транспортировать зерно из России в Карс в специальных вагонах (хопперах) для перевозки зерна. В июле 2018 года при непосредственном участии ADY Express было налажено сотрудничество с Магнитогорским металлургическим комбинатом, являющимся одним из крупнейших металлургических заводов в России и на всем пространстве СНГ. Этот завод считается одним из 200 крупнейших экспортеров России. Посредством БТК уже перевезено 26 тысяч тонн груза данного комбината. Еще 12 тысяч тонн было транспортировано в январе 2020 года. С декабря 2019 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступили к транспортировке на турецкий рынок продукции еще одного российского гиганта - компании "Евраз". В настоящее время груз компании "Евраз" находится в пути. Общий вес груза - 2 053 тонны. Отметим, что "Евраз" является одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии, ЮАР, Турции и Казахстане. Компания - один из крупнейших в мире производителей стали. Надеемся на долговременное сотрудничество с этими компаниями.

- Когда ожидается отправка первых грузов по Транссибирской магистрали?

- В сентябре 2019 года на пленарном заседании Международной ассоциации "Координационный совет по Транссибирским перевозкам" в столице Казахстана - Нур-Султане ЗАО "Азербайджанские железные дороги" было избрано членом Координационного совета. Напомню, что декларация о создании Координационного совета (КС) по Транссибирским перевозкам была подписана в Москве в 1993 году. В настоящее время в КС представлены около 100 компаний, в том числе железные дороги, морские порты, транспортные и логистические, страховые, консалтинговые, информационно-технологические компании, охранные и производственные предприятия, национальные операторы и экспедиторские ассоциации Германии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Венгрии, Монголии, Норвегии, Польши, Казахстана, России, Словакии, Украины и Японии.

Основная задача КС состоит в координации деятельности участников грузоперевозок по европейско-азиатскому узлу в целях привлечения дополнительного объема грузоперевозок по Трансъевразийским маршрутам. Будучи членом Совета, "Азербайджанские железные дороги" обеспечивают синергию с Транссибирской магистралью и БТК, облегчая тем самым грузоперевозки из Дальневосточного региона, Турции, Балкан, стран Южной и Восточной Европы, а также Средиземноморья. В настоящее время ведутся переговоры с Японией, Россией и Южной Кореей о транзите через нашу страну грузов, принадлежащих Японии, Южной Корее и Китаю и транспортируемых посредством дальневосточных портов и Транссибирской магистрали.

- Интересуются ли грузоперевозками по БТК другие зарубежные страны?

- Да, интерес к этому маршруту не угасает. Так, в ноябре 2019 года руководство "Азербайджанских железных дорог" провело ряд встреч в Токио с представителями бизнес-кругов и правительства Японии. Были проведены переговоры с более чем 10 крупными владельцами грузов и руководством японских логистических компаний. В ходе встреч обсуждались вопросы по сотрудничеству между Азербайджаном и Японией в сфере транспорта, логистики и железнодорожных грузоперевозок. Японские бизнес-круги с интересом восприняли предложенный азербайджанскими железнодорожниками маршрут Япония-Россия-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа, созданный за счет синергии Транссибирской магистрали с БТК. На переговорах в Токио были обсуждены механизмы транспортировки грузов, тарифы, продолжительность транзита и иные важные вопросы, принято решение о продолжении контактов. После дополнительных встреч может быть осуществлена перевозка грузов по предложенному Азербайджаном маршруту. Интерес к перевозке грузов через Баку-Тбилиси-Карс также проявили ряд крупных российских компаний, в настоящее время ведутся работы по реализации новых проектов. Грузоперевозками посредством БТК заинтересовались Китай, Япония, страны Центральной Азии, Турция и ряд европейских стран (Австрия, Болгария, Румыния, Чехия и др.). Часть грузов, принадлежащих упомянутым странам, уже транспортируется посредством БТК.

- Была распространена информация об обсуждении вопросов сотрудничества между железнодорожниками Азербайджана и Узбекистана. Узбекистан проявил интерес к грузоперевозкам по БТК. Когда ожидается прибытие первых грузов из Узбекистана?

- Узбекистан является одним из активных участников международного мультимодального маршрута, созданного по инициативе Азербайджана. В целом, маршрут пролегает через Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузию-Турцию/Европу, и разумеется, по данному маршруту можно перевозить грузы, принадлежащие Узбекистану.

В декабре 2019 года в столице Узбекистана - Ташкенте состоялась первая многосторонняя встреча руководителей железных дорог пяти стран - Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана по развитию международного мультимодального маршрута. На встрече были обсуждены вопросы принятия Положения о Координационном комитете по развитию данного транспортного коридора, подготовки единых тарифов по маршруту и условия перевозки грузов, приняты соответствующие решения. Пилотный транзитный контейнерный поезд по мультимодальному маршруту планируется запустить в первом квартале 2020 года.

Ранее заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и другие официальные лица провели встречу с узбекской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёром Ганиевым. На повестке встречи было двустороннее взаимодействие и вопросы использования транспортных и логистических возможностей Азербайджана. Велись переговоры о транспортировке экспортных грузов Узбекистана, а также ввозимых в страну импортных товаров посредством железной дороги БТК. Кроме того, в центре внимания были вопросы перевозки транзитных грузов в транспортном коридоре Восток-Запад.

- Какие работы планируется провести для дальнейшего усовершенствования потенциала грузовых станций? Помнится, были предложения по повышению тарифов на нефть и нефтепродукты, древесину и изделия из нее, зерновые продукты, а также предложения о снижении тарифов на минеральные стройматериалы, сталь и руду. Будут ли предприняты соответствующие шаги?

- Тарифы на импорт, экспорт и транзитные грузоперевозки железнодорожным транспортом в нашей стране в рамках Тарифного соглашения по международным железнодорожным перевозкам корректируются и формируются на ежегодной Тарифной конференции с участием глав железнодорожных администраций стран-членов. Это страны СНГ, Эстония, Латвия, Литва и Грузия. Итоги тарифных конференций протоколируются и учитываются на предстоящий фрахтовый год. На основе этого и с учетом экономических интересов стран-членов СНГ разрабатывается тарифная политика по международным железнодорожным грузоперевозкам. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" на каждый фрахтовый год готовит этот документ, отражающий экономические интересы страны и железной дороги, и размещает его на своей официальной интернет-странице.

В то же время, в целях реализации единой, гибкой и прозрачной тарифной политики в сфере перевозок транзитных грузов железнодорожным, морским транспортом, через морские порты и морские терминалы по территории Азербайджана, а также в целях упрощения процедур пограничного перехода и транспортировки, обеспечения координации между государственными структурами, действующими в этой сфере, указом президента страны от 21 октября 2015 года был учрежден Координационный совет по транзитным грузоперевозкам. "Азербайджанские железные дороги" подготовили и представили КСу предложения о верхней границе льготных тарифов на транзитные перевозки нефти и нефтепродуктов, и в настоящее время эти тарифы действуют.

В целях наращивания транзитного потенциала и перенаправления грузов с других видов транспорта и с альтернативных коридоров к железнодорожному транспорту АЖД ввели льготные тарифы на определенные контейнерные и вагонные перевозки. Помимо того, "Азербайджанские железные дороги" проводят встречи для привлечения новых грузов и пересматривают льготные тарифы на транспортировку этих грузов.

- На какой стадии находится процесс применения IT-технологий в грузоперевозках и предусматриваются ли работы по усовершенствованию в данной области?

- В настоящее время на станциях, осуществляющих операции с грузами в рамках Службы грузоперевозок и коммерческих операций, на участке Баладжары-Ялама, станциях в Астаре, на Абшероне и в Кешля созданы автоматизированные рабочие места грузохранителей и грузоприемников. Заказы на грузоперевозки от грузоперевозчиков (экспедиторов) принимаются посредством ADY SMART и после подтверждения информация автоматически передается экспедиторам, на станции и в другие соответствующие структуры. Сведения и отчеты о ремонте и завершении ремонта вагонов в Баладжарском, Гянджинском, Гаджигабульском, Алятском депо и Центре техобслуживания передаются в режиме реального времени на основной сервер и в соответствующие структуры посредством операционной системы ADY SMART.

В будущем мы намерены создать Автоматизированную систему управления локомотивным хозяйством (эксплуатационные и ремонтные цеха), завершить автоматизацию вагонного хозяйства (работу ремонтного цеха), усовершенствовать автоматизированную систему управления грузоперевозками и оказания коммерческих услуг – создание модуля "Обслуживание клиентов" и "Кабинет клиента", а также осуществлять грузоперевозки по этому модулю.