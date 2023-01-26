Вице-премьер Азербайджана находится с визитом в Турции

Делегация Комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года, в целях обеспечения рационального использования водных ресурсов, совершенствования управления водными ресурсами и координации деятельности в этой обл

Делегация Комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года, в целях обеспечения рационального использования водных ресурсов, совершенствования управления водными ресурсами и координации деятельности в этой области, во главе с председателем комиссии, заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация встретится с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и министром сельского и лесного хозяйства братской страны Вахидом Киришчи, ознакомится с крупными объектами водоснабжения.

В состав азербайджанской делегации входят министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, заместитель министра экономики Сахиб Алекперов, председатель ОАО "Азмелсутесерруфат" Заур Микаилов, заместитель председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов и др.