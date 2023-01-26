О нас

Вице-премьер Азербайджана находится с визитом в Турции

Вице-премьер Азербайджана находится с визитом в Турции Делегация Комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года, в целях обеспечения рационального использования водных ресурсов, совершенствования управления водными ресурсами и координации деятельности в этой обл
Инфраструктура
26 января 2023 г. 14:26
Вице-премьер Азербайджана находится с визитом в Турции

Делегация Комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года, в целях обеспечения рационального использования водных ресурсов, совершенствования управления водными ресурсами и координации деятельности в этой области, во главе с председателем комиссии, заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находится с визитом в Турции.

Как сообщает Report, в рамках визита делегация встретится с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и министром сельского и лесного хозяйства братской страны Вахидом Киришчи, ознакомится с крупными объектами водоснабжения.

В состав азербайджанской делегации входят министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, заместитель министра экономики Сахиб Алекперов, председатель ОАО "Азмелсутесерруфат" Заур Микаилов, заместитель председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Deputy PM visiting Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın baş nazirinin müavini Türkiyədə səfərdədir

Экслюзивные новости

Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi