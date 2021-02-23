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В связи с суровыми погодными условиями усилены меры безопасности в акватории Каспия

В связи с суровыми погодными условиями усилены меры безопасности в акватории Каспия Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий предупреждает о наблюдаемых суровых погодных условиях в акватории Каспийского моря.
Инфраструктура
23 февраля 2021 г. 15:49
В связи с суровыми погодными условиями усилены меры безопасности в акватории Каспия

Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий предупреждает о наблюдаемых суровых погодных условиях в акватории Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации об опасном гидрометеорологическом явлении, поступившей в Национальный центр распознавания и наблюдения с дальнего расстояния, вечером 23 февраля в акватории Каспийского моря – в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с, с порывами до 25-30 м/с. 24 февраля в некоторых частях полуострова ветер усилится до 32-35 м/с, будет метель, температура постепенно упадет на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями. Высота волны на море составит 2-4 метра, а в следующем развитии - 5,5-7,5 метра.

С момента поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства судовладельцам, капитанам портов, инспекторам портового контроля дано указание принять соответствующие меры и усилить несение службы. В связи с ухудшением погодных условий необходимая информация и инструкции были даны судам, стоящим на якоре на территории Службы управления движением судов. В соответствии с погодными условиям было обеспечено безопасное укрытие кораблей на якорях. После помещения кораблей в соответствующие якорные укрытия процесс их безопасной остановки на якоре постоянно контролируется посредством радаров.

Национальный центр распознавания и наблюдения с дальнего расстояния принял соответствующие меры для выдачи разрешения на движение судов и доступа к портам в соответствии с погодными условиями, ограничения движения и закрытия портов.

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Версия на азербайджанском языке Kəskin havaya görə Xəzər dənizində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

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