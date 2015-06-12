​В связи с открытием I Европейских игр движение транспорта на некоторых дорогах будет полностью ограничено

Баку. 12 июня. REPORT.AZ / В связи с церемонией открытия первых Европейских игр "Баку-2015" движение транспорта на некоторых улицах будет полностью ограничено.

Как сообщает Report, с 16:00 до 02:00 следующего дня будут перекрыты проспект Гейдара Алиева, отрезок от Бабекского узла до Сабунчинского узла, улица Мехти Гусейна, а также часть дороги от круга Парламентского проспекта до пересечения с улицей Теймура Эльчина.

Кроме того, 13 июня с 08:30 по 18:30 и 14 июня с 08:30 по 19:00 будут полностью перекрыты дороги Загульбинская дорога/1-ый и 2-ой круг II Бакинской кольцевой дороги.