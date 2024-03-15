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В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме В связи с праздником Новруз с 18 по 26 марта все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.
Инфраструктура
15 марта 2024 г. 14:44
В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В связи с праздником Новруз с 18 по 26 марта все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA).

В агентстве отметили, что всем автовокзалам и автостанциям даны поручения обеспечивать в полной мере непрерывность и безопасность движения транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Также поручено предотвратить искусственное повышение цен на билеты в кассах, возникновение заторов в связи с большим наплывом пассажиров, и строго соблюдать расписание движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в том числе будет осуществляться особый контроль за соблюдением правил безопасности, при необходимости на линии будут выпущены дополнительные автобусы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək

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