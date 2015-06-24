​В день закрытия "Баку-2015" будут перекрыты некоторые дороги

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В день закрытия I Европейских игр "Баку-2015", 28 июня, движение транспортных средств на некоторых дорогах столицы будет ограничено с 16:00 до 02:00.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), будут перекрыты участок проспекта Гейдара Алиева от Бабекского узла до Сабунчинского узла, участок улицы Мехти Гусейна от Парламентского проспекта до пересечения с улицей Теймура Эльчина.

Всем имеющим билет на церемонию закрытия рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта, который будет работать в усиленном рабочем режиме.

Так, 28 июня метро будет работать с 06:00 до 02:00, экспресс-автобусы - с 05:00 до 02:00.