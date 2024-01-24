О нас

В Баку проходит первый саммит руководителей аэронавигационных структур

В Баку проходит первый саммит руководителей аэронавигационных структур С 23 по 25 января в Баку проходит первый саммит руководителей аэронавигационных структур Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана) под эгидой CANSO.
Инфраструктура
24 января 2024 г. 16:04
В Баку проходит первый саммит руководителей аэронавигационных структур

С 23 по 25 января в Баку проходит первый саммит руководителей аэронавигационных структур Азербайджана, Турции и стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана) под эгидой CANSO.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, мероприятие организовано министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана совместно с AZAL.

CANSO – международная организация провайдеров аэронавигационного обеспечения, и Азербайджан является ее участником с 2005 года.

На встрече 24 января выступили генеральный директор CANSO Саймон Хокард, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Энвер Искурт, исполняющий обязанности президента ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев, а также главы авиационных властей и аэронавигационных служб.

На встрече были обсуждены вопросы развития и управления воздушным движением в регионе. Результатом обсуждений стали согласованные решения, направленные на повышение безопасности полетов, улучшение эффективности совместной деятельности.

Провайдеры аэронавигационного обслуживания являются ключевыми участниками авиационной отрасли, ответственными за обеспечение безопасности полетов, развитие воздушных транспортных коридоров в регионе, обеспечение транзитного потока через воздушное пространство стран. Они создают условия для обеспечения глобальной цепочки авиационных перевозок, повышения эффективности полетов, поддержания концепции устойчивого развития и уменьшения влияния на экологию.

В рамках программы саммита его участники также ознакомятся с деятельностью Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS), включая новые технологии и меры по обеспечению безопасности воздушных перевозок в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku hosting first CANSO Summit of air navigation providers from Azerbaijan, Türkiye, and Central Asian Countries
Версия на азербайджанском языке Bakıda aeronaviqasiya qurumlarının rəhbərlərinin ilk sammiti keçirilir

Самое важное

Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi