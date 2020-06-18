​В Азербайджане совершенствуется система отслеживания поездов

В настоящее время в Азербайджане поезда можно отслеживать в режиме онлайн, через программу ADY Smart, которая сейчас совершенствуется.

Об этом Report сообщил начальник департамента информационно-вычислительного центра ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Давид Алиев.

По его словам, данный процесс будет полностью завершен к концу года, и онлайн-отслеживание поездов будет охватывать все курсирующие по стране поезда.

Д.Алиев также разъяснил ситуацию с внедрением цифровых технологий в АЖД. Он отметил, что на всех предприятиях учреждения начался процесс цифровизации: “Создан отдельный отдел по цифровизации, отслеживаются все цифровые процессы. Здесь в основном используются соответствующие технологии Oracle и Microsoft”.