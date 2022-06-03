Туркменистан и Астраханская область обсудили связи в сфере транспорта и логистики

Туркменские специалисты приняли участие в видеоконференции, посвященной сотрудничеству в сфере транспорта и логистики, организованной Министерством внешних связей Астраханской области при поддержке Консульства Туркменистана в Астрахани.

Туркменские специалисты приняли участие в видеоконференции, посвященной сотрудничеству в сфере транспорта и логистики, организованной Министерством внешних связей Астраханской области при поддержке Консульства Туркменистана в Астрахани.

Как передает Report, в онлайн-встрече приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Астраханской области, Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана, а также специалисты предприятий и организаций обеих сторон.

В своем приветственном слове и.о. министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Илья Волынский отметил, что международный порт Туркменбаши рассматривается российской стороной как основной транспортно-логистический пункт в направлении Центральной Азии. Участники встречи презентовали свои возможности в области транспортных перевозок и логистики. Так, генеральный директор особой экономической зоны "Лотос" Сергей Милушкин рассказал о формировании на территории региона Каспийского кластера и работе портовой особой экономической зоны, в частности, о деятельности, которая ведется по вводу в эксплуатацию на ее территории причалов. Директор морского торгового порта Оля Александр Мельников заявил о готовности реализовывать совместные проекты по развитию автопаромной линии. Коллегам из Туркменистана представили также судостроительный потенциал Астраханской области и возможность проведения ремонта судов любого типа на ее верфях.

Свою заинтересованность в сотрудничестве по этим направлениям выразила и туркменская сторона. Заместитель генерального директора ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" Мердан Башимов сообщил о наличии необходимых инфраструктурных объектов для наращивания грузооборота между Астраханской областью и Туркменистаном. О готовности к увеличению товаропотока через Международный морской порт Туркменбаши заявил начальник порта Сейитгулы Байсейидов, который представил участникам видеоконференции характеристики и потенциал портовой инфраструктуры. Представители Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана выразили готовность предоставлять свои суда для налаживания регулярной автопаромной линии Оля – Туркменбаши при росте грузооборота.

Представители Туркменистана информировали о недавно состоявшемся визите делегации АО "Объединенная судостроительная корпорация" в Туркменистан и проведенных переговорах, заверив, что судостроители готовы к взаимодействию и в этом направлении.