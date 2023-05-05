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Талех Зиядов: Основу сегодняшнего развития Бакинского порта заложил Гейдар Алиев

Талех Зиядов: Основу сегодняшнего развития Бакинского порта заложил Гейдар Алиев Если сегодня Бакинский порт считается портом международного уровня, то фундамент этого развития заложил великий лидер Гейдар Алиев.
Инфраструктура
5 мая 2023 г. 17:40
Талех Зиядов: Основу сегодняшнего развития Бакинского порта заложил Гейдар Алиев

Фундамент развития Бакинского порта, который сегодня считается портом международного уровня, заложил великий лидер Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на мероприятии "Наследие Гейдара Алиева: эпоха развития Бакинского порта".

По его словам, можно увидеть, какие этапы развития, начиная с 1969 года и благодаря заботе Г. Алиева, прошел не только порт, но и в целом вся транспортная сфера республики.

На мероприятии была представлена специальная выставка уникальных фотографий Бакинского порта и Государственного морского и портового агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта, а также специальный видеоролик о наследии Гейдара Алиева. Было отмечено, что в 1969-1982 годах, а также в 1993-2003 годах, когда Алиев возглавлял страну, Бакинский порт пережил период значительного развития и был модернизирован. Он был инициатором реконструкции Бакинского порта как составной части транспортного коридора Восток-Запад и Север-Юг, строительства терминала Морского вокзала в Баку 52 года назад, развития инфраструктуры порта, архитектором ряда важных проектов, ориентированных на будущее.

В те времена в порту было установлено современное оборудование, построены портовые терминалы и сооружения, отвечающие современным стандартам, значительно увеличились грузооборот и пассажирские перевозки. Благодаря его стратегическому видению Азербайджан сформировался как логистический центр, имеющий важное влияние в бассейне Каспийского моря и на Евразийском пространстве на глобальном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: "Bakı Limanının bugünki inkişafının təməlini Heydər Əliyev qoyub"

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