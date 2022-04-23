Стали известны сроки начала строительства систем водоснабжения в Агдаме, Физули и Джебраиле

Проекты по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах будут готовы в ближайшие три месяца, после чего начнутся строительные работы.

Проекты по реконструкции систем водоснабжения и канализации в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах будут готовы в ближайшие три месяца, после чего начнутся строительные работы.

Об этом Report сообщил заместитель начальника отдела планирования и проектирования ОАО "Азерсу" Джейхун Мамедов.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по разработке проектов реконструкции систем водоснабжения и канализации в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах. Мамедов отметил, что первоначальная деятельность ОАО "Азерсу" на освобожденных территориях была связана с восстановлением существующих объектов в этих районах: "Нашей целью было обеспечить водоснабжение наших объектов в освобожденных районах".

Отметим, что в прошлом году начались работы по определению источника воды в Агдамском районе. В Агдаме были пробурены две разведочные скважины. Согласно результатам исследований, весь город Агдам будет снабжаться водой из субартезианских скважин.