Снежная погода осложнила обстановку на дорогах Баку - ФОТО

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Снежная погода в Баку привела к плотному транспортному потоку на улицах и проспектах Баку.

Как сообщил Report заведующий сектором Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), проспекте Зии Бунъятова (в обоих направлениях), проспекте Гейдара Алиева (в направлении центра), на улице Абдулвахаба Саламзаде (в обоих направлениях) и улице Юсифа Сафарова (в направлении центра) наблюдается плотное движение автомобилей.

Отметим, что БТА призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за гололедицы.