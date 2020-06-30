Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что речи о начале полетов из России в Турцию с 15 июля не идет. По его словам, называть даты возобновления международного авиасообщения пока преждевременно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее министр сообщал, что Россия обдумывает предложение Турции по запуску рейсов.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению»,— сказал Дитрих журналистам.

Он уточнил, что открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. По его словам, сначала нужно оценить безопасность открытия рейсов по России с точки зрения нераспространения коронавируса. «Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно»,— сказал министр.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В июне россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками.